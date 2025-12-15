На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сервис «Моспитомец» получил награду Рунета

Сервис «Моспитомец» стал лауреатом национальной премии Рунета
Mos.ru

Сервис «Моспитомец» портала mos.ru стал лауреатом национальной премии Рунета и признан лучшим социальным проектом в спецноминации «За формирование ответственного отношения к животным». Об этом сообщается на столичном сайте госуслуг.

Ранее о победе городских проектов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы отметили, что признание проекта на национальном уровне подтверждает эффективность цифровых решений в решении социальных задач и развитии ответственного отношения к животным.

Уточняется, что «Моспитомец» — совместный проект столичных департамента информационных технологий и комплекса городского хозяйства. Он помогает животным из городских приютов найти новых хозяев, а жителям — выбрать питомца.

В электронном каталоге сервиса размещено более тысячи анкет кошек и собак из 13 городских приютов. Все животные чипированы, привиты и готовы к переезду в новый дом.

Для выбора питомца предусмотрена система фильтров по виду животного, полу, возрасту, размеру, длине шерсти и окрасу. Также пользователи могут пройти специальный тест на совместимость, который помогает подобрать животное с учетом образа жизни будущего владельца.

Для записи на встречу необходимо авторизоваться на портале mos.ru со стандартной или полной учетной записью и оставить заявку. После этого сотрудник приюта связывается с пользователем для согласования даты и времени визита.

В случае положительного решения о передаче животного будущему владельцу предлагается подписать договор ответственного содержания.

Помимо подбора питомца, пользователи сервиса могут получить рекомендации по уходу за ним, а также узнать о программах поддержки бездомных животных и присоединиться к ним.

В частности, на сервисе размещены инструкции, посвященные адаптации щенков, котят и взрослых животных к жизни в семье, а также пошаговые рекомендации по подготовке жилья, оформлению необходимых документов и особенностям ухода за питомцами из приютов.

