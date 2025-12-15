Сервис «Моспитомец» получил награду Рунета

Сервис «Моспитомец» портала mos.ru стал лауреатом национальной премии Рунета и признан лучшим социальным проектом в спецноминации «За формирование ответственного отношения к животным». Об этом сообщается на столичном сайте госуслуг.

Ранее о победе городских проектов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы отметили, что признание проекта на национальном уровне подтверждает эффективность цифровых решений в решении социальных задач и развитии ответственного отношения к животным.

Уточняется, что «Моспитомец» — совместный проект столичных департамента информационных технологий и комплекса городского хозяйства. Он помогает животным из городских приютов найти новых хозяев, а жителям — выбрать питомца.

В электронном каталоге сервиса размещено более тысячи анкет кошек и собак из 13 городских приютов. Все животные чипированы, привиты и готовы к переезду в новый дом.

Для выбора питомца предусмотрена система фильтров по виду животного, полу, возрасту, размеру, длине шерсти и окрасу. Также пользователи могут пройти специальный тест на совместимость, который помогает подобрать животное с учетом образа жизни будущего владельца.

Для записи на встречу необходимо авторизоваться на портале mos.ru со стандартной или полной учетной записью и оставить заявку. После этого сотрудник приюта связывается с пользователем для согласования даты и времени визита.

В случае положительного решения о передаче животного будущему владельцу предлагается подписать договор ответственного содержания.

Помимо подбора питомца, пользователи сервиса могут получить рекомендации по уходу за ним, а также узнать о программах поддержки бездомных животных и присоединиться к ним.

В частности, на сервисе размещены инструкции, посвященные адаптации щенков, котят и взрослых животных к жизни в семье, а также пошаговые рекомендации по подготовке жилья, оформлению необходимых документов и особенностям ухода за питомцами из приютов.