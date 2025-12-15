В МИД РФ назвали страны, в которые россияне смогут поехать без виз в 2026 году

После отмены визового режима с Китаем новые соглашения делают доступными для российских туристов путешествия в Саудовскую Аравию и Иорданию. МИД РФ ведет переговоры с другими странами, обещая упростить поездки в 2026 году. Об этом в разговоре с «Парламентской газете» сообщил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, сейчас идет работа, которая направленна на дальнейшую интенсификацию туристического обмена с заинтересованными государствами.

«Продолжается проработка проектов соглашений об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с целым рядом других государств на разных континентах. Не сомневаемся в позитивных результатах этой работы и обязательно о них сообщим», — сказал Климов.

Он отметил, что соглашение об отмене визового режима между Россией и Иорданией вступило в силу 13 декабря этого года. Согласно его условиям, россияне получат возможность находиться в стране до 30 дней за один визит. При этом общее время пребывание не должно быть больше 90 дней в год.

Другим перспективным направлением станет Саудовская Аравия, межправительственное соглашение об отмене виз с которой было подписано 1 декабря. Оно вступит в силу после завершения сторонами внутренних процедур.

При этом, по словам Климова, интерес российских туристов к дальнему зарубежью продолжает расти. Теперь в список популярных стран вошли Китай и Вьетнам. Помимо этого, путешественников продолжают привлекать страны ближнего зарубежья, такие как Абхазия, Армения, Грузия и Азербайджан.

Ранее Турция усилила позиции как самое доступное туристическое зарубежное направление.