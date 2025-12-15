На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области введут инфраструктурный сбор для застройщиков

На Дону примут меры для обеспечения новостроек необходимой инфраструктурой
true
true
true
close
Shutterstock

В Ростовской области планируется введение инфраструктурного сбора для застройщиков, которые не обеспечивают новые жилые комплексы социальной инфраструктурой, сообщила пресс-служба правительства региона.

Новые подходы к градостроительной политике были представлены крупным застройщикам на встрече с главой региона Юрием Слюсарем. Губернатор отметил, что обновление законодательства направлено на комплексное и сбалансированное развитие застраиваемых территорий и обеспечение новостроек необходимыми социальными объектами.

По словам главы региона, задача властей — создать условия для строительства качественного жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой. Он подчеркнул, что комплексный подход к застройке отвечает интересам бизнеса, власти и жителей.

Соответствующие изменения будут закреплены в законопроекте «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Ростовской области», который депутаты областного Законодательного собрания региона рассмотрят 23 декабря.

Согласно новым правилам, разрешения на строительство будут выдаваться только после согласования проектов на градостроительном совете в соответствии с принципом комплексного развития территорий. Власти также предусмотрели меры поддержки для застройщиков, строящих социальные объекты.

В частности, из бюджета будет возмещаться до 70% затрат на создание нормативно необходимых мест в школах для жителей новых жилых комплексов, а сверхнормативные места планируется компенсировать в полном объеме.

В случае если потребность жителей будущего жилого комплекса в местах в школах, детских садах и поликлиниках обеспечивается за пределами его территории, застройщик будет обязан внести в областной бюджет инфраструктурный взнос — за увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру и связанные с этим бюджетные расходы.

Его размер будет рассчитываться на основе нормативной стоимости создания мест в детских садах, школах и поликлиниках.

При разработке новых правил был учтен опыт других регионов России.

