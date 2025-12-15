На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» провела корпоративный турнир по ракеточным видам спорта

Соревнования «Ракетка Роснефти» объединили 33 дочерних предприятия
true
true
true
close
«Роснефть»

«Роснефть» провела второй корпоративный турнир «Ракетка Роснефти» по бадминтону, большому и настольному теннису. Об этом сообщается на сайте компании.

Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Зенит» в Красногорске и собрало спортсменов-нефтяников из 33 дочерних предприятий компании со всей страны.

Соревнования проходили в течение двух дней. Участники соревновались как в личном, так и в командном зачете — в паре из одного мужчины и одной женщины.

«Поддержка здорового образа жизни – важное направление социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Победителями в большом теннисе в категории «Микст» стали представители «РН-Москва», в личном первенстве — сотрудник «РН-Юганскнефтегаза». В бадминтоне как в личном, так и в командном зачете лучшими стали спортсмены Центрального аппарата управления «Роснефти». В настольном теннисе победу одержала команда «РН-Уватнефтегаза».

По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачете первое место заняла сборная «РН-Юганскнефтегаза».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами