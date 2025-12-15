«Роснефть» провела корпоративный турнир по ракеточным видам спорта

«Роснефть» провела второй корпоративный турнир «Ракетка Роснефти» по бадминтону, большому и настольному теннису. Об этом сообщается на сайте компании.

Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Зенит» в Красногорске и собрало спортсменов-нефтяников из 33 дочерних предприятий компании со всей страны.

Соревнования проходили в течение двух дней. Участники соревновались как в личном, так и в командном зачете — в паре из одного мужчины и одной женщины.

«Поддержка здорового образа жизни – важное направление социальной политики «Роснефти». Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в различных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Победителями в большом теннисе в категории «Микст» стали представители «РН-Москва», в личном первенстве — сотрудник «РН-Юганскнефтегаза». В бадминтоне как в личном, так и в командном зачете лучшими стали спортсмены Центрального аппарата управления «Роснефти». В настольном теннисе победу одержала команда «РН-Уватнефтегаза».

По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачете первое место заняла сборная «РН-Юганскнефтегаза».