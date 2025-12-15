В России оценили, почему рынок труда столкнулся с дефицитом кадров

Кризис компетентности соискателей и отток «умов» за рубеж являются одними из главных причин дефицита кадров на российском рынке труда. Об этом RuNews24.ru рассказала доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова.

По ее словам, уменьшить проблему можно через предоставление возможности обучения специалистов с цифровыми навыками и современными компетенциями. К другим проблемам она отнесла дисбаланс между спросом и предложением, а также расхождения в уровне образования.

«Необходимо развивать системы профессионального образования и повышения квалификации в соответствии с реальным и потенциальным спросом на рынке труда и созданием конкурентоспособных условий для удержания специалистов», — подчеркнула Храмова.

Помимо этого, недобросовестную конкуренцию для легального бизнеса создает теневая занятость, заключила эксперт.

В ноябре заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов заявил «Газете.Ru», что туристическая индустрия испытывает дефицит кадров в 20–25%, а в некоторых регионах показатели достигают 40%. Он добавил, что Госдума развивает систему подготовки кадров для туризма.

Ранее эксперт заявил, что повышение проходных баллов в вузах может усугубить дефицит кадров.