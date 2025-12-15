Издания Rambler&Co отмечены премией Дзена «Люди слова»

Два издания медиахолдинга Rambler&Co — новостное СМИ «Лента.ру» и спортивный портал «Чемпионат» — стали победителями национальной премии Дзена «Люди слова». Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Уточняется, что редакция «Ленты.ру» награждена в номинации «Нестандартная подача». Жюри премии отметило авторский подход издания к созданию новостного контента, умение работать с современными форматами и последовательное развитие уникального стиля, который отличает материалы СМИ.

«Чемпионат» удостоен звания «Спортивное медиа года».

«Это высокая оценка труда наших первоклассных команд. «Лента.ру» и «Чемпионат» — не просто СМИ, а мощные digital-проекты, которые формируют повестку и задают высокую планку для медиаиндустрии», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Национальная премия Дзена «Люди слова» — одна из ключевых отраслевых наград. Премией отмечают вклад медиа и журналистов в развитие информационного поля России.