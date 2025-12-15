Россиян предупредили о скрытой опасности компьютерных игр

Чрезмерное пристрастие к компьютерным играм или сериалам повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила врач-невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, кандидат медицинских наук Екатерина Коваленко.

«Поглощенность компьютерными играми и сериалами приводит к избеганию социальных контактов, малоподвижному образу жизни», — рассказала специалист.

Она объяснила, что отказ от социальной жизни и физической активности может спровоцировать деменцию в будущем.

При этом, по словам невролога, компьютерные игры в умеренном количестве могут принести и пользу. Цифровые развлечения развивают внимание, мышление и когнитивные навыки.

Однако врач подчеркнула, что важно соблюдать баланс. Компьютерные игры и сериалы не должны стать заменой живому общению, физической активности и реальной жизни.

Детский и семейный психолог Наталья Искра до этого предупредила, что отсутствие возможности остановить игру является одним из главных признаков компьютерной зависимости у ребенка. По словам эксперта, в таком случае из-за остановки игры у него может возникать яркая эмоциональная негативная реакция, нередко — ломание вещей или сильные крики.

Ранее стало известно, что девять из десяти российских геймеров играют, чтобы снять стресс.