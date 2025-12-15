На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Интернет-энциклопедия «Рувики» стала лауреатом премии Рунета 2025

«Рувики» получила две награды премии Рунета 2025
true
true
true
close
Пресс-служба РАЭК

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» стала лауреатом премии Рунета 2025 в двух номинациях. Об этом сообщила пресс-служба ресурса.

«Рувики» отмечена в новой номинации 2025 года «Цифровое наследие» (Образование и кадры) с проектом «Создание доступной энциклопедической платформы».

Проект направлен на предоставление пользователям проверенных знаний, основанных на академических данных, в формате диалога с нейросетью.

Платформа сочетает автоматизацию и технологии искусственного интеллекта с экспертной проверкой информации и реализуется в сотрудничестве с Российской академией наук, Государственным архивом РФ, библиотеками и музеями.

Замглавы по стратегическим коммуникациям «Рувики» Елена Литовченко отметила, что такой подход позволяет структурировать базы знаний накопленного человеческого опыта и представлять их в новом цифровом формате.

По ее словам, пользователи получают быстрые ответы на основе проверенных материалов, а в дальнейшем планируется создание новых баз данных, включая проекты, посвященные трудовым династиям России.

Кроме того, «Рувики» стала лауреатом специальной номинации «За вклад в обучение ИИ» от компании «Яндекс». Награда присуждена за проект «Создание энциклопедичной базы актуальных и технологичных знаний при помощи нейросетевых решений».

Отмечается, что «Рувики» стала первой российской энциклопедией, интегрировавшей генеративный поиск на базе Yandex GPT непосредственно в систему знаний. В рамках проекта создана экосистема ИИ-решений, охватывающая весь цикл работы интернет-энциклопедии. Качество информации обеспечивается двойным контролем — ИИ-фильтрацией и проверкой экспертами.

Замглавы по развитию продуктов и информационных технологий «Рувики» Илья Петрунин отметил, что в будущем планируется запуск новых инициатив и сервисов в сфере искусственного интеллекта.

