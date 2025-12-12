На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Федерации гольфа Подмосковья назвали Молоканову будущим российского гольфа

Алексей Жарич: Молоканова — будущее российского гольфа
true
true
true
close
mof.golf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Один из ключевых приоритетов Федерации гольфа Московской области в новом году — вывод молодых гольфистов на европейский и мировой уровни. Об этом заявил в беседе с главным редактором портала Golf.ru Александром Сорокиным вице-президент федерации Алексей Жарич.

Также он сообщил о запуске социальных сетей юной российской гольфистки Алисы Молокановой в Китае и назвал спортсменку «будущим российского гольфа».

Кроме того, Жарич напомнил, что ранее организации удалось поддержать становление Натальи Гусевой, которая сегодня выступает самостоятельно как профессионал высокого класса.

«Наши возможности и наши партнеры — спонсоры, российские и международные — будут работать с гольфистами следующего поколения, чтобы они успешно выступали в России и могли пробиваться в международные туры», — отметил Жарич.

Он добавил, что у молодых спортсменов Московской области в ближайшие годы могут появиться и иностранные корпоративные партнеры. Федерация ведет взаимодействие с бизнес-структурами ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая.

Говоря о выходе на азиатский рынок, Жарич подчеркнул, что в январе стартует масштабная работа по продвижению Алисы Молокановой в Китае.

«Специальное агентство будет вести ее аккаунты в китайских соцсетях. Алиса очень популярна у китайских поклонников гольфа», — поделился он.

