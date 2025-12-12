Российские театры провели «Большие гастроли» в Курске и Белгороде

В Курске и Белгороде в течение 2025 года при поддержке РОСКОНЦЕРТа и Минкультуры России прошли «Большие гастроли» различных российских театров, сообщает пресс-служба РОСКОНЦЕРТа.

По словам замминистра культуры Российской Федерации Андрея Малышева, сегодня особо важной задачей является поддержка культурной жизни в приграничных регионах.

«По договоренности с губернатором Александром Хинштейном значительно расширен гастрольный план для Курской области. Благодаря совместной слаженной работе мы организовали показы спектаклей ведущих театров страны», — сказал он.

На сцене Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина 20 и 21 октября в рамках «Больших гастролей» прошли показы спектаклей «Поэтическое кафе «Луч» и премьера прошлого сезона «Дама с собачкой» в исполнении Московского Губернского театра. Как отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков, гастроли стали особенно значимыми, потому что людям важна эмоциональная поддержка в связи с теми трудностями, которые переживает регион.

«Соловьиный край, а совсем недавно еще и прифронтовой город. Волновались, как воспримут два наших сугубо мирных спектакля — «Дама с собачкой» и «Поэтическое кафе «Луч» — в этом обожженном войной городе. Оказывается, нас ждали, да еще как», — рассказал Безруков.

С 3 по 5 ноября в Курске труппа Московского театра Олега Табакова показала легендарную комедию «Ревизор» режиссера Сергей Газарова с участием народного артиста России Владимира Машкова.

«Нам с вами нужно продолжать работать для зрителя в это непростое, но прекрасное время. На Курской земле появился величайший русский артист Михаил Семенович Щепкин, который задал тон развитию русского психологического театра. Поэтому именно это место можно считать центром рождения театральной культуры», — отмечал Машков.

С 24 по 26 октября прошли обменные гастроли Дагестанского государственного театра кукол и Курского государственного театра кукол: в Махачкале курские артисты показали спектакли «Веселые уроки», «Кощей + Василиса = ?» и «Царевна-лягушка», а в Курске дагестанский театр представил «Сказку о царе Салтане», «Лисенка Плута» и «Полторы горсти».

Также 22-23 ноября в Курске в рамках программы «Большие гастроли» прошли показы спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф?» Государственного театра наций. В главных ролях – народный артист России Евгений Миронов и заслуженная артистка России Агриппина Стеклова.

«Такой беспрецедентный интерес наших людей к творчеству не оставляет ни одного шанса на то, что в следующие годы «Большие гастроли» не будут продолжены», — отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн в преддверии показов спектакля.

В ноябре народный хор «Соловейко» выступил в рамках федеральной программы «Мы — Россия» в Белгороде. Коллектив представил концертную программу «Поет казачья душа». Зрители вместе с хором пели казачьи песни и водили хоровод.

В Курске 27 ноября в рамках федеральной программы «Мы — Россия» выступил Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Артисты исполнили музыку Глинки, Гридина, Дителя, Шалова и других классических авторов.

«Гастроли в Курске — важное событие для нашего оркестра. Мы возвращаемся в этот гостеприимный край спустя пять лет, чтобы подарить слушателям тепло русской музыки и поддержать жителей Курской области в непростое время», — отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Владимир Андропов.

Кроме того, в течение 2025 года прошли гастроли курских и белгородских коллективов. С 1 по 8 апреля ансамбль танца «Соловьиный край России» и солисты Курской государственной филармонии дали концерты с программой «Курский характер» в Москве, Екатеринбурге, Среднеуральске и других городах.

Белгородский государственный академический театр в рамках «Больших гастролей» с 16 по 19 мая представил во Владимире спектакли «Женитьба Бальзаминова», «Единственный наследник», «Госпожа министерша» и «С любимыми не расставайтесь».