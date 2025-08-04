В США осьминог вцепился в шестилетнего мальчика и нанес ему травму, пишет New York Post.

Как рассказала Бритни Тарин, мать пострадавшего, они были на интерактивной выставке с аквариумами, где посетителям разрешается прикасаться к морским обитателям. Этим правилом и воспользовался школьник, попытавшийся погладить осьминога. Однако тот вцепился в его руку, начал обвиваться вокруг конечности и отказывался отпускать.

Сотрудников поблизости не оказалось, поэтому Тарин и ее подруга начали звать на помощь. Когда работник выставки наконец подошел, он, по словам Бритни, отреагировал на ситуацию без должной серьезности, назвав поведение осьминога «игривым». Однако снять животное с руки ребенка самостоятельно не смог – понадобилась помощь еще двух коллег. Освободить мальчика удалось только через пять минут, а на его руке остались темно-фиолетовые следы.

После инцидента Бритни подала официальную жалобу в Министерство сельского хозяйства США, обвинив организаторов выставки в нарушении стандартов безопасности. При этом женщина подчеркивает, что не хочет наказания для осьминога, а лишь желает улучшения условий как для животных, так и для посетителей.

Представители выставки пока не прокомментировали инцидент.

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