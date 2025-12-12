Моторное масло «Роснефти» рекомендовали для применения в дизельных двигателях локомотивов

На локомотивах РЖД будет применяться моторное масло «Роснефти»

Моторное масло «Роснефть» получило допуск РЖД для применения в дизельных двигателях локомотивов. Его планируется использовать в подвижных составах железной дороги от Калининграда до Сахалина, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что заключение выдано российской железнодорожной компанией по итогам серии тестов и испытаний масла «Роснефть М-14Д2У», проведенных совместно с «РН–Смазочные материалы».

Тесты проходили на тепловозах мощностью 3 600 лошадиных сил. Общий тестовый пробег локомотивов составил около 480 тыс. км.

Результаты испытаний показали, что моторное масло «Роснефти» снижает износ в парах трения и осуществляет эффективный отвод тепла, защищает системы двигателя локомотива от коррозии и механического износа, в том числе при повышенных нагрузках.

По итогам тестовых пробегов масло выработало менее половины установленного ресурса, сохранив главные показатели моющих свойств и работы присадок. В целом, тепловозы с моторным маслом «Роснефть» показали снижение удельного расхода топлива до 1,7 %.

В компании добавили, что рецептура моторных масел «Роснефть М-14Д2У» разработана с учетом работы локомотивов в различных климатических условиях и с высокой нагрузкой.