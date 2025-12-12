На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моторное масло «Роснефти» рекомендовали для применения в дизельных двигателях локомотивов

На локомотивах РЖД будет применяться моторное масло «Роснефти»
true
true
true
close
Роснефть

Моторное масло «Роснефть» получило допуск РЖД для применения в дизельных двигателях локомотивов. Его планируется использовать в подвижных составах железной дороги от Калининграда до Сахалина, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что заключение выдано российской железнодорожной компанией по итогам серии тестов и испытаний масла «Роснефть М-14Д2У», проведенных совместно с «РН–Смазочные материалы».

Тесты проходили на тепловозах мощностью 3 600 лошадиных сил. Общий тестовый пробег локомотивов составил около 480 тыс. км.

Результаты испытаний показали, что моторное масло «Роснефти» снижает износ в парах трения и осуществляет эффективный отвод тепла, защищает системы двигателя локомотива от коррозии и механического износа, в том числе при повышенных нагрузках.

По итогам тестовых пробегов масло выработало менее половины установленного ресурса, сохранив главные показатели моющих свойств и работы присадок. В целом, тепловозы с моторным маслом «Роснефть» показали снижение удельного расхода топлива до 1,7 %.

В компании добавили, что рецептура моторных масел «Роснефть М-14Д2У» разработана с учетом работы локомотивов в различных климатических условиях и с высокой нагрузкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами