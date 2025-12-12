В Москве открылась экспозиция о подвигах героев спецоперации

В историческом парке «Россия — Моя история» на ВДНХ открылась мультимедийная выставка «Знание. Герои», посвященная Дню Героев Отечества. Экспозиция подготовлена Российским обществом «Знание» совместно с проектом «Россия — Моя история» и рассказывает о подвигах участников специальной военной операции — действующих Героев России, сообщили организаторы.

Отмечается, что интерактивные новеллы о героизме бойцов дополнены их личными вещами и артефактами, доставленными с передовой.

«Выставка — дань мужеству героев, которые внесли свой вклад в защиту нашей Родины. Она будет представлена во всех исторических парках страны и будет пополняться новыми инсталляциями и историями», — сообщил руководитель парка «Россия — Моя история» Иван Есин.

Замруководителя по развитию общества «Знание» Ирина Карих отметила, что центральным элементом экспозиции стали графические новеллы. По ее словам, их создано уже более 60, каждая основана на реальном подвиге.

Уточняется, что с 2022 года опубликованы три сборника, включающие 61 историю, тиражом 770 тыс. экземпляров. Они направлены в школы всех регионов, а также в зону СВО и военные госпитали.

Экспозиция сочетает цифровые и физические форматы и включает реальные предметы из зоны боевых действий, в том числе детекторы дронов, осколки мины, бронежилет «Страж».

Посетителям представлены истории 33 военнослужащих, среди которых Константин Яшин, Александр Малов, Балдан Цыдыпов и Артем Жога.

Также в экспозиционное пространство встроены декорации, воссоздающие блокпост, подъезд жилого дома, солдатский бивак и полевой госпиталь. Завершает маршрут десятиметровый купольный кинотеатр с фотографиями героев.

Одним из центральных объектов стал самый большой в мире флаг России площадью 1,5 тыс. кв. м. Он побывал в экспедициях от Антарктиды до Эльбруса и Камчатки.

После завершения экспонирования в Москве проект отправится в 24 исторических парка по всей стране. На ВДНХ выставка будет работать до 30 января 2026 года.