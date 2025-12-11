На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич надругался над маленьким племянником, когда тот смотрел мультики

МК: в Москве дядя домогался племянника во время просмотра мультиков
Pixabay

Жителя Москвы подозревают в надругательстве над трехлетним племянником. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Лефортово. По данным издания, 39-летний мужчина смотрел с несовершеннолетним мультики на кухне и в какой-то момент начал приставать к нему. Известно, что перед этим родственник выпил.

В этот момент в соседней комнате находились мама и бабушка. Они заметили, что в квартире слишком тихо, поэтому мать решила проверить сына. На кухне она увидела мальчика без одежды, рядом с ним находился родственник. После этого мужчина попытался скрыться, но его задержали.

«Медицинская экспертиза подтвердила факт насильственных действий сексуального характера над ребенком, мужчину арестовали», – сообщается в публикации.

Известно, что до этого у него под подушкой находили трусы старшей сестры ребенка, ее возраст не уточняется. В тот момент семья стала расспрашивать ее, но девочка не жаловалась на домогательства, поэтому ситуации не придали значения.

Ранее учительница совращала девочку через непристойные сообщения.

