Названы наиболее востребованные у россиян форматы отдыха

В России наиболее востребованы квесты и загородные базы отдыха
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

В России лидерами по качеству обслуживания в сфере общественного питания и досуга стали квесты (4,74), загородные базы отдыха (4,68) и кальян-бары (4,58). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного Исследовательским центром коммуникационной группы PROGRESS.

Высокий рейтинг также продемонстрировали кондитерские (4,56), кофейни (4,53–4,54) и бары (4,54), что указывает на устойчивый спрос на заведения с особой атмосферой и индивидуальным подходом к гостям.

Классические рестораны (4,50) и пиццерии (4,49) также показывают стабильно хороший уровень сервиса. При этом массовые форматы, такие как столовые (4,23) и фастфуд (4,17), оказались в рейтинге ниже. Среди развлекательных заведений положительные оценки получили караоке-клубы (4,41) и бильярдные (4,34), тогда как ночные клубы (4,20) расположились в нижней части списка.

«Сегодня спрос смещается к форматам, которые дарят эмоцию и интерактивный опыт. Квесты и базы отдыха — это почти новый стандарт досуга, а кальянные и кофейни показывают, что комфорт и атмосфера важнее массовости или люксовости. Эта тенденция будет усиливаться», — считает основатель коммуникационной группы Дмитрий Солопов.

До этого стало известно, что, планируя длинные выходные, жители Москвы все чаще выбирают короткие поездки, позволяющие сменить обстановку без длительных перелетов и сложной логистики. Как отметила директор офиса продаж туристической компании «Содис» Екатерина Рылова в беседе с «Газетой.Ru», в радиусе нескольких часов от столицы есть сразу несколько направлений, подходящих как для культурных путешествий, так и для спокойного восстановления или гастрономических маршрутов.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать отель для отдыха с собакой.

