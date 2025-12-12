Эксперт объяснил важность доступа россиян к кредитной истории на «Госуслугах»

В Госдуме предложили предоставить россиянам возможность бесплатного просмотра кредитной истории на портале «Госуслуги». Это важная инициатива, которая значительно упростит жизнь гражданам. Так в беседе с 360.ru идею депутатов прокомментировал доцент Департамента международного и публичного права Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

По мнению специалиста, инициатива парламентариев сейчас очень актуальна – это здравая идея, подчеркнул он.

«Она позволит сделать упорядочивание личных финансов более удобным», — считает Семеновский.

Он напомнил, что сейчас россияне могут запросить эти данные только платно и не чаще, чем дважды в год через бюро кредитных историй. Для реализации новой инициативы понадобится синхронизировать базы данных с «Госуслугами», что в целом технически сделать достаточно просто, так как портал уже направляет в бюро информацию о самозапретах, которые устанавливают пользователи, заключил юрист.

Напомним, с инициативой разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах» выступили депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. Необходимость введения на портале нового инструмента они объяснили мошенничеством, но фоне которого россиянам важно контролировать эту сферу.

Ранее россиянам напомнили об опасности кредитов на новогодние подарки.