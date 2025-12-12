На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил важность доступа россиян к кредитной истории на «Госуслугах»

Юрист Семеновский: россиянам важно видеть кредитную историю на Госуслугах
true
true
true
close
«Газета.Ru»

В Госдуме предложили предоставить россиянам возможность бесплатного просмотра кредитной истории на портале «Госуслуги». Это важная инициатива, которая значительно упростит жизнь гражданам. Так в беседе с 360.ru идею депутатов прокомментировал доцент Департамента международного и публичного права Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

По мнению специалиста, инициатива парламентариев сейчас очень актуальна – это здравая идея, подчеркнул он.

«Она позволит сделать упорядочивание личных финансов более удобным», — считает Семеновский.

Он напомнил, что сейчас россияне могут запросить эти данные только платно и не чаще, чем дважды в год через бюро кредитных историй. Для реализации новой инициативы понадобится синхронизировать базы данных с «Госуслугами», что в целом технически сделать достаточно просто, так как портал уже направляет в бюро информацию о самозапретах, которые устанавливают пользователи, заключил юрист.

Напомним, с инициативой разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах» выступили депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. Необходимость введения на портале нового инструмента они объяснили мошенничеством, но фоне которого россиянам важно контролировать эту сферу.

Ранее россиянам напомнили об опасности кредитов на новогодние подарки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами