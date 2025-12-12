На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кот, потерявшийся пять месяцев назад в горах Канады, вернется к семье в США

CBC: потерявшийся кот из США пять месяцев выживал в горах Канады
Кот из США потерялся в Канадских Скалистых горах и почти полгода выживал в дикой природе. Об этом сообщает CBC.

В июле американец Джереми Бартон возвращался с Аляски в родную Оклахому. Вместе с котом по кличке Шэдоу он пересекал горную местность в канадской провинции Британская Колумбия, но во время одной из остановок питомец выскользнул из фургона.

Бартон настойчиво искал его, часами бродя по округе с миской для еды, но Шэдоу так и не вернулся. Узнав об исчезновении кота, дети мужчины, по его словам, плакали несколько дней.

Недавно стало известно, что Шэдоу выжил. Сотрудники национального парка нашли его и попросили туристов из Форт-Сент-Джона — Брюса Косуги и Кристин Сазерленд — помочь с транспортировкой. Несмотря на аллергию Брюса, они забрали кота и 8 часов везли его в своей машине, чтобы он встретился с семьей.

Как ожидается, Шэдоу увидит своих родных к Рождеству. Его доставят самолетом в Виннипег, а затем на машине довезут до Оклахома-Сити.

«Я очень благодарен моим канадским братьям и сестрам. Особенно учитывая все, что происходит между нашими двумя странами в последнее время, я просто рад, что мы смогли сделать что-то хорошее вместе и помочь друг другу», — отметил хозяин животного.

Ранее американская семья нашла своего потерянного кота спустя 10 лет.

