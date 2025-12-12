На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Зарядье» впервые прозвучит уникальная программа Spem in alium

Хор musicAeterna впервые исполнит 40-голосный мотет в «Зарядье»
true
true
true
close
A.Savin./Wikimedia Commons

В рамках IV Зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» 13 декабря хор musicAeterna под руководством главного хормейстера и дирижера Виталия Полонского впервые представит программу духовной музыки Spem in alium. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Концерт станет уникальным эпохальным срезом западноевропейской музыки: в программе — произведения на четырех языках (английском, немецком, латыни и французском), охватывающие пять столетий.

«Мы очень трепетно относимся к поэтическому тексту и серьезно работаем с языковыми коучами, чтобы у зрителей создалось впечатление, что перед ним немецкий или французский хор, когда исполняется соответствующая музыка. За время концерта и состав хора будет разнообразным: от квартета и камерных ансамблей до большого хора из 46 участников», — рассказал Полонский.

Центральным произведением вечера станет 40-голосный мотет Томаса Таллиса Spem in alium — редко исполняемое сочинение, требующее исключительных вокальных ресурсов и высокой ансамблевой дисциплины. Перед выступлением пройдет лекция кандидата искусствоведения Романа Насонова.

Фестиваль «Зарядье» продлится с 2 по 31 декабря и включает премьеру «Пиковой дамы» к 185-летию Чайковского, оперу «Снегурочка», концерты ведущих симфонических коллективов страны, а также детские программы.

Хоровая линия фестиваля представлена выступлениями хора Данилова монастыря, musicAeterna, ансамблей «Тетрактис», ARIELLE и INTRADA.

Завершат фестиваль 30 и 31 декабря праздничные показы оперетты «Летучая мышь» в формате новогоднего бала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами