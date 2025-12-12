В «Зарядье» впервые прозвучит уникальная программа Spem in alium

В рамках IV Зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» 13 декабря хор musicAeterna под руководством главного хормейстера и дирижера Виталия Полонского впервые представит программу духовной музыки Spem in alium. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Концерт станет уникальным эпохальным срезом западноевропейской музыки: в программе — произведения на четырех языках (английском, немецком, латыни и французском), охватывающие пять столетий.

«Мы очень трепетно относимся к поэтическому тексту и серьезно работаем с языковыми коучами, чтобы у зрителей создалось впечатление, что перед ним немецкий или французский хор, когда исполняется соответствующая музыка. За время концерта и состав хора будет разнообразным: от квартета и камерных ансамблей до большого хора из 46 участников», — рассказал Полонский.

Центральным произведением вечера станет 40-голосный мотет Томаса Таллиса Spem in alium — редко исполняемое сочинение, требующее исключительных вокальных ресурсов и высокой ансамблевой дисциплины. Перед выступлением пройдет лекция кандидата искусствоведения Романа Насонова.

Фестиваль «Зарядье» продлится с 2 по 31 декабря и включает премьеру «Пиковой дамы» к 185-летию Чайковского, оперу «Снегурочка», концерты ведущих симфонических коллективов страны, а также детские программы.

Хоровая линия фестиваля представлена выступлениями хора Данилова монастыря, musicAeterna, ансамблей «Тетрактис», ARIELLE и INTRADA.

Завершат фестиваль 30 и 31 декабря праздничные показы оперетты «Летучая мышь» в формате новогоднего бала.