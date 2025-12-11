В Челябинске осудили директора парка аттракционов, где пострадал ребенок

В Челябинске директора парка, где получил травмы ребенок, осудили на 3,5 года

В Челябинске суд назначил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима директору парка аттракционов, где с воздушной подушки упал и получил серьезные травмы 8-летний мальчик. Об этом сообщило региональное Следственное управление СК России в своем Telegram-канале.

По информации следствия, инцидент произошел 13 декабря 2024 года в центре активного отдыха, расположенном по улице Героев Танкограда. Ребенок, находясь на территории центра, залез на гимнастическую стенку и прыгнул на воздушную подушку. В момент приземления произошел выброс воздуха, что привело к созданию избыточного давления на противоположной стороне, где находился 8-летний мальчик. Ударная волна подбросила ребенка в воздух, он перелетел через защитное ограждение «батутной арены» и упал на пол. В результате падения мальчик получил серьезные травмы головы и тела, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 8,6 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе СУСК.

Директор парка аттракционов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие установило, что осужденный допустил установку и эксплуатацию опасной конструкции, не обеспечив ее соответствия техническим требованиям, не зарегистрировав аттракцион в соответствующих органах гостехнадзора и не проведя комплексную оценку рисков и потенциальных опасностей, в том числе, связанных с недостаточной высотой ограждения.

