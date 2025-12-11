NYP: угонщик в США заявил, что в чужую машину его телепортировали пришельцы

В США угонщик заявил, что в чужую машину его «телепортировали пришельцы», пишет Daily Mail.

В округе Волусия, штат Флорида, задержан 36-летний Кэлвин Джонсон, которого обвиняют в угоне автомобиля BMW и опасном вождении. По данным полиции, владелец автомобиля оставил машину незапертой, а ключи — в подстаканнике, пока выгуливал собаку. Вернувшись, он обнаружил, что автомобиль пропал.

Спустя несколько минут BMW был замечен на соседней трассе, где двигался со скоростью около 200 км/ч, после чего вылетел с дороги и разбился. Записи с полицейской камеры показывают, что прибывшие на место аварии офицеры обнаружили подозреваемого окровавленным и дезориентированным. Джонсон утверждал, что не угонял автомобиль, а «телепортировался» в него и выполнял приказ. Он также заявил, что офицеры «спасли его от пришельцев».

Свидетели происшествия отметили, что ремень безопасности, вероятно, спас мужчине жизнь. На кадрах с места аварии виден сильно поврежденный автомобиль, который после столкновения врезался в деревья и кустарники на обочине. Прохожие успели потушить возгорание в салоне и рядом с автомобилем.

Джонсон доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Ему предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и вождении с приостановленными правами. После лечения он будет переведён в окружную тюрьму.

Пьяная 13-летняя школьница угнала автомобиль и разбила его в ДТП.