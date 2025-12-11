На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Угонщик заявил, что в чужую машину его «телепортировали пришельцы»

NYP: угонщик в США заявил, что в чужую машину его телепортировали пришельцы
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США угонщик заявил, что в чужую машину его «телепортировали пришельцы», пишет Daily Mail.

В округе Волусия, штат Флорида, задержан 36-летний Кэлвин Джонсон, которого обвиняют в угоне автомобиля BMW и опасном вождении. По данным полиции, владелец автомобиля оставил машину незапертой, а ключи — в подстаканнике, пока выгуливал собаку. Вернувшись, он обнаружил, что автомобиль пропал.

Спустя несколько минут BMW был замечен на соседней трассе, где двигался со скоростью около 200 км/ч, после чего вылетел с дороги и разбился. Записи с полицейской камеры показывают, что прибывшие на место аварии офицеры обнаружили подозреваемого окровавленным и дезориентированным. Джонсон утверждал, что не угонял автомобиль, а «телепортировался» в него и выполнял приказ. Он также заявил, что офицеры «спасли его от пришельцев».

Свидетели происшествия отметили, что ремень безопасности, вероятно, спас мужчине жизнь. На кадрах с места аварии виден сильно поврежденный автомобиль, который после столкновения врезался в деревья и кустарники на обочине. Прохожие успели потушить возгорание в салоне и рядом с автомобилем.

Джонсон доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Ему предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и вождении с приостановленными правами. После лечения он будет переведён в окружную тюрьму.

Пьяная 13-летняя школьница угнала автомобиль и разбила его в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами