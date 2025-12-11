На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае компания дарит квартиры сотрудникам за 5 лет работы

The Standard: компания в Китае дарит квартиры сотрудникам за 5 лет работы
Автомобильная компания из города Вэньчжоу внедрила необычную политику по привлечению и удержанию талантливых сотрудников: работникам, проработавшим в компании более пяти лет и проявившим себя, дарят квартиры, пишет The Standard.

Компания приобрела 18 квартир рядом с производством около двух лет назад, когда цены на жилье были ниже. На покупку было потрачено более $1,4 млн. По данным руководства, в этом году уже вручено пять квартир, включая жилье двум сотрудникам, которые поднялись со стартовых позиций до управленческих. Чтобы получить недвижимость, работники должны внести значимый вклад в развитие предприятия и подписать соглашение о том, что проработают в компании еще как минимум пять лет.

Владелец компании пояснил, что решение связано с высокой текучестью кадров в отрасли, требующей технической компетенции, и сложностями найма квалифицированных специалистов. По его словам, подобные льготы не только укрепляют кадровый состав, но и помогают экономить: преданные сотрудники позволяют снизить расходы примерно на $140 тысяч в год.

Ранее компания в Китае подарила сотрудникам золотые кейкапы для клавиатуры в качестве бонуса.

