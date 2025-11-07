На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компания в Китае подарила сотрудникам золотые кейкапы для клавиатуры в качестве бонуса

SCMP: в Китае сотрудники компании получили золотые кейкапы в качестве бонуса
Sohu

Компания в Китае подарила своим сотрудникам золотые кейкапы для клавиатуры в качестве бонуса, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, несколько сотрудников компании Insta360 получили 21 золотую клавишу. Самая ценная из них — клавиша пробела весом 35 граммов. Ее текущая рыночная стоимость оценивается примерно в $45 тысяч.

Так же на 10-летие компании все сотрудники и стажеры получили «золотые боксы» с наклейками из чистого золота. Сотрудникам, которые вступили в брак или стали родителями, дарят золотые монеты, а главным призом на корпоративе стал 50-граммовый золотой слиток.

Основатель компании Лю Цзинкан пояснил, что золото ценится не за денежную стоимость, а как символ стабильности, которая обеспечивается талантливой командой. Каждая золотая клавиша символизирует, что труд программиста подобен магическому прикосновению, «превращающему камень в золото».

Ранее расследование вскрыло рабские условия труда сборщиков iPhone 17 в Китае.

