Компания в Китае подарила сотрудникам золотые кейкапы для клавиатуры в качестве бонуса

Компания в Китае подарила своим сотрудникам золотые кейкапы для клавиатуры в качестве бонуса, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, несколько сотрудников компании Insta360 получили 21 золотую клавишу. Самая ценная из них — клавиша пробела весом 35 граммов. Ее текущая рыночная стоимость оценивается примерно в $45 тысяч.

Так же на 10-летие компании все сотрудники и стажеры получили «золотые боксы» с наклейками из чистого золота. Сотрудникам, которые вступили в брак или стали родителями, дарят золотые монеты, а главным призом на корпоративе стал 50-граммовый золотой слиток.

Основатель компании Лю Цзинкан пояснил, что золото ценится не за денежную стоимость, а как символ стабильности, которая обеспечивается талантливой командой. Каждая золотая клавиша символизирует, что труд программиста подобен магическому прикосновению, «превращающему камень в золото».

