Разыскиваемый преступник прятался от полиции в колыбели Иисуса в вертепе

В итальянском городке Галатоне полиция задержала 38-летнего мужчину ганского происхождения, который прятался внутри рождественского вертепа и маскировался под одну из фигур, пишет Today.

Инцидент произошел, когда мэр Галатоне Флавио Филони, проходя мимо установленной на площади Крочифиссо рождественской сцены, заметил, что одна из «кукол» движется и разговаривает. Сначала чиновник решил, что организаторы вертепа создают необычайно реалистичные фигуры, но, приблизившись, понял, что внутри декораций находится человек.

По словам мэра, мужчина отказался покидать хижину, утверждая, что это его дом. Как установили позднее, он действительно использовал вертеп как временное убежище. После того, как мужчина покинул место, сотрудники местной полиции под руководством заместителя командира Марко Микколи задержали его и доставили в участок. При проверке документов выяснилось, что задержанный давно разыскивается прокуратурой Болоньи: ему назначено лишение свободы сроком девять месяцев и 15 дней за сопротивление государственному служащему и нанесение отягчающих телесных повреждений.

Ранее преступник в Польше прятался от полиции два года, выдавая себя за своего брата-близнеца.