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Преступник прятался от полиции два года, выдавая себя за своего брата-близнеца

Совершивший ряд преступлений поляк выдавал себя за невинного брата-близнеца

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Global Look Press

В Польше преступник скрывался два года от полиции, выдавая себя за брата-близнеца. Об этом сообщили в польской полиции.

Пару лет назад суд приговорил 22-летнего жителя муниципалитета Избицко к 1,5 года лишения свободы за кражу со взломом, уничтожение чужого имущества и хранение наркотиков. Однако мужчина уклонился от правосудия и был объявлен в розыск. Недавно выяснилось, что все это время он жил, выдавая себя за своего брата-близнеца. Юноша везде представлялся его именем и использовал личные данные родственника.

Молодой человек так преуспел в этом, что даже самые близкие не замечали разницы и были уверены, что разыскиваемый скрывается за пределами страны. Где в этот период находился настоящий носитель имени, позаимствованного преступником, и почему он не давал о себе знать, не уточняется.

В конце концов план злоумышленника был раскрыт полицейскими, которым удалось доказать, что местный житель — не тот, за кого себя выдает. Тем не менее даже когда стражи порядка пришли к подозреваемому домой, он продолжил настаивать на своем. Правоохранители не поверили его словам, и мужчина был задержан. Ближайшие полтора года он проведет за решеткой.

Ранее скрывавшегося три года преступника нашли и задержали из-за его любви к кебабу.

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