В Минске Бастрыкин встретился с Лукашенко

В Минске прошла встреча Бастрыкина и Лукашенко
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Минске прошла встреча председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы с вами придерживаемся одной линии, одной позиции. У нас никогда не было расхождений при оценке ни внутренних, ни внешних факторов существования России, Беларуси. Поэтому для меня очень важно, что вы хотя бы на несколько минут, но заглянете ко мне и мы сможем сверить часы. Для меня это, подчеркиваю, очень важно. Вы истинный не только мой друг, но и нашего белорусского народа», — сказал глава государства.

Лукашенко также отметил, что всегда рад встрече с Бастрыкиным, и им всегда есть, что обсудить. Белорусский лидер также отметил схожесть взглядов сторон на многие вопросы. По словам главы Республики, РФ и Беларуси удается работать не только на пользу России, но и союза двух государств.

Лукашенко отметил, что всегда внимательно следит за работой главы российского ведомства.

Ранее Лукашенко похвалил Трампа.

