Дороги в Московской области обработали противогололедными материалами

Более 2,7 тыс. км дорог в Подмосковье обработали противогололедными материалами
В Московской области более 12,7 тыс. км региональных дорог обработали противогололедными материалами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Всего в работах задействовали более 360 комбинированных дорожных машин и тракторов.

«Дорожные службы Подмосковья продолжают мониторить погодные условия и проводить необходимые работы, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также в ведомстве автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.

