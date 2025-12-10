На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три губернатора Ямала рассказали о вызовах разных эпох

К 95-летию ЯНАО все главы региона рассказали о его становлении
true
true
true
close
yanao.ru

Три губернатора Ямала дали совместное интервью в честь 95-летия округа. В диалоге, организованном медиахолдингом «Ямал-медиа», приняли участие действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также его предшественники — Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов.

Отмечается, что формат стал для российской политики уникальным — три ключевых управленца, последовательно определявшие судьбу стратегически важного региона, публично обсудили преемственность курса, вызовы разных эпох и общее видение будущего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Юрий Неелов, возглавлявший ЯНАО с 1994 по 2010 годы — в сложный период экономических трансформаций, — рассказал о сохранении социальной стабильности, старте масштабных промышленных проектов и налаживании диалога с коренными малочисленными народами Севера.

Дмитрий Кобылкин, руководивший Ямалом с 2010 по 2018 годы, в эпоху инфраструктурного рывка, поделился опытом реализации таких мегапроектов, как «Ямал СПГ» и порт Сабетта, а также рассказал о преодолении кризисных ситуаций.

Действующий губернатор Ямала Дмитрий Артюхов акцентировал внимание на актуальных для округа задачах: цифровизации, диверсификации экономики, создании комфортной среды для жизни и завершении программы расселения ветхого жилья.

Лейтмотивом встречи стала тема преемственности. Губернаторы подчеркнули ее важность для региона, проекты которого имеют жизненный цикл в несколько десятилетий.

«Идея встречи родилась у меня от понимания одного факта: больше нет в России ни одного региона, где бы главы субъекта, начиная с 1994 года и по сегодняшний день, могли так собраться в студии. Это есть только на Ямале», — отметил Артюхов.

Кроме того, в ходе интервью губернаторы рассказали о личных ассоциациях с Ямалом. Каждый из них назвал регион Родиной.

«Сегодня Ямал — это лучшее место для самореализации, и мы делаем все, чтобы это было лучшим местом для семьи», — резюмировал Артюхов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами