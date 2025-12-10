Три губернатора Ямала рассказали о вызовах разных эпох

К 95-летию ЯНАО все главы региона рассказали о его становлении

Три губернатора Ямала дали совместное интервью в честь 95-летия округа. В диалоге, организованном медиахолдингом «Ямал-медиа», приняли участие действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также его предшественники — Дмитрий Кобылкин и Юрий Неелов.

Отмечается, что формат стал для российской политики уникальным — три ключевых управленца, последовательно определявшие судьбу стратегически важного региона, публично обсудили преемственность курса, вызовы разных эпох и общее видение будущего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Юрий Неелов, возглавлявший ЯНАО с 1994 по 2010 годы — в сложный период экономических трансформаций, — рассказал о сохранении социальной стабильности, старте масштабных промышленных проектов и налаживании диалога с коренными малочисленными народами Севера.

Дмитрий Кобылкин, руководивший Ямалом с 2010 по 2018 годы, в эпоху инфраструктурного рывка, поделился опытом реализации таких мегапроектов, как «Ямал СПГ» и порт Сабетта, а также рассказал о преодолении кризисных ситуаций.

Действующий губернатор Ямала Дмитрий Артюхов акцентировал внимание на актуальных для округа задачах: цифровизации, диверсификации экономики, создании комфортной среды для жизни и завершении программы расселения ветхого жилья.

Лейтмотивом встречи стала тема преемственности. Губернаторы подчеркнули ее важность для региона, проекты которого имеют жизненный цикл в несколько десятилетий.

«Идея встречи родилась у меня от понимания одного факта: больше нет в России ни одного региона, где бы главы субъекта, начиная с 1994 года и по сегодняшний день, могли так собраться в студии. Это есть только на Ямале», — отметил Артюхов.

Кроме того, в ходе интервью губернаторы рассказали о личных ассоциациях с Ямалом. Каждый из них назвал регион Родиной.

«Сегодня Ямал — это лучшее место для самореализации, и мы делаем все, чтобы это было лучшим местом для семьи», — резюмировал Артюхов.