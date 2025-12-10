На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти двое мужчин отравились суррогатом, их не спасли

В Петербурге задержали подозреваемых в производстве суррогатного алкоголя
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области двое мужчин отравились спиртосодержащей жидкостью с этиленгликолем, полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В поселке Коммунар 60-летний и 47-летний мужчины отравились суррогатным алкоголем, спасти пострадавших не удалось. Полицейские установили, что накануне они приобрели суррогат у 72-летней пенсионерки. В ее доме при обыске нашли тару со спиртом.

Правоохранители также установили, что производством опасного «самогона» занимались двое 50-летних жителей Петербурга. Всего было обнаружено и изъято 257 канистр с опасной жидкостью общим объемом 1285 литров, а также оборудование для ее изготовления. Бутлегеров задержали. Один из них судим за мошенничество и похищение человека.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу, по предварительной информации, любители выпить отравились этиленгликолем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге два человека отравились неизвестной жидкостью.

