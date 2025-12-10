На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Национальном центре «Россия» откроется выставка «Книга сказок»

Посетители НЦ «Россия» смогут полностью погрузиться в новогоднюю «Книгу сказок»
Национальный центр «Россия»

В Национальном центре «Россия» завершается подготовка к открытию новогодней выставки «Книга сказок» с полным погружением, рассказала генеральный директор национального центра Наталья Виртуозова.

В рамках выставки посетители станут главными героями и увидят персонажей фольклоров и преданий. Также посетители смогут вписать свое желание в Волшебную книгу.

«Сказка — это не просто красивая история, это знакомство маленького ребенка с тем, что в жизни всегда есть выбор между добром и злом, преданностью и предательством, деятельностью и бездельем», — сказала она.

На выставке посетители смогут взаимодействовать со сказочными мирами и поговорить с «ожившими» героями сказок.

«Исследование сказки ученого-филолога Владимира Проппа говорит о том, что у сказки всегда очень строгая структура. Она всегда начинается из некоего хаоса и по строгим правилам идет к порядку. В сказке нужно пройти испытания, встретить плохих и хороших персонажей», — добавила Виртуозова.

По ее словам, в строительстве выставки приняли участие компании со всей России.

«На выставке много интерактивных деталей, и я не могу назвать ее иначе как сказочное путешествие. Мы постарались собрать лучшие технологии не только России. Ребята, которые занимались строительством, объездили многие страны», — сказала она.

Также Виртуозова поблагодарила 8 регионов России, которые приняли участие в создании выставки.

