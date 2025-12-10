В приложении Сбера появилось лайфстайл-пространство «Для жизни»

Сбер представил обновленное пространство «Для жизни» в приложении »СберБанк Онлайн». Об этом на конференции «Сделано в Сбере» рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, это новый раздел, обозначенный улыбающейся звездочкой в центре нижней панели главного экрана. За ним объединены ключевые сервисы экосистемы, актуальные в повседневной жизни.

Отмечается, что в обновленном пространстве пользователь может выбрать фильм в онлайн-кинотеатре Okko, спланировать короткое путешествие, подобрать ресторан или решить бытовые задачи — например, заказать продукты или оформить доставку. Кроме того, встроенный ИИ автоматически формирует персонализированные рекомендации: подбирает маршрут, жилье, развлечения и составляет пошаговый план поездки.

Как уточнили в банке, уже 50 млн человек воспользовались разделом. Наибольшей популярностью пользуются заправка автомобиля, e-com-сервисы «Самокат», «Купер», «Мегамаркет», а также онлайн-кинотеатр Okko.

Помимо этого, каждый четверг в «Для жизни» проходит СберФест — день выгоды с персонализированными предложениями на покупки, доставку, развлечения и путешествия. В этот день посещаемость раздела растет на 25% по сравнению с другими буднями.

В Сбере отметили, что таким образом новый раздел превращается в единое лайфстайл-пространство внутри банковского приложения, где финансовые и повседневные сценарии интегрированы в один удобный интерфейс.