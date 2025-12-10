На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более трети россиян считают, что 2026 год будет сложнее

Свыше трети россиян ожидают, что 2026 год будет сложнее
Sinseeho/Shutterstock/FOTODOM

Россияне поделились ожиданиями от 2026 года: так, 37% респондентов полагают, что предстоящий год будет сложнее, чем 2025, а 5% опрошенных ожидают более легкого периода. 10% участников исследования придерживаются мнения, что 2026 год окажется обычным, без значительных изменений. Еще 48% пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Это показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом среди планов россиян на предстоящий год самым популярным является смена места работы, которую рассматривают 34% респондентов. 32% хотят отправиться в путешествие, а 22% — начать делать накопления. 18% хотели бы найти подработку. Заняться спортом в следующем году намерены 16% участников исследования, пройти курсы повышения квалификации — 14%, поменять профессию — 13%. Поиск нового увлечения или хобби является планом для 12% респондентов.

Переезд планируют 9%, еще 8% респондентов хотят пройти курсы для получения новой профессии, столько же (8%) собираются купить машину, и еще 8% рассматривают возможность вступления в брак. Купить квартиру в 2026 году намерены 6%, начать изучать иностранный язык — 5%. Открытие собственного бизнеса входит в планы 4% опрошенных, стать родителем — 5%. Завести домашнее животное планируют 3% опрошенных. При этом 12% респондентов указали другие планы, и также 12% пока ничего не планируют.

Ранее россияне рассказали, какую сумму заложили на новогодние праздники.

