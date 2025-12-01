На Ставрополье волонтеры спасли россиянина после 12 лет рабства

КП: на Ставрополье спасли мужчину, который пробыл в рабстве 12 лет

Мужчина из Мордовии провел в рабстве в Дагестане 12 лет. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, мужчина по имени Сергей искал работу. В итоге он решил устроиться на кирпичный завод в Дагестане по совету знакомой. Устройство на предприятие обернулось для мужчины рабством. Наниматель избивал его и не платил деньги.

Спустя два года «сотрудника» перевели на автомойку, где ситуация повторилась. Затем его отправили к брату владельца на Ставрополье, где мужчине приходилось жить в пристройке без отопления.

Его кормили картошкой и лапшой, он длительное время не мог связаться с родными. В какой-то момент пленник хотел сбежать, но его поймали.

Во время пребывания на Ставрополье в местное волонтерское движение поступила анонимная заявка. Добровольцы и полицейские прибыли на место, но, боясь «работодателя», россиянин заявил, что претензий не имеет.

«Сейчас он буквально как зверек, боится людей, не готов ни к какому контакту, не доверяет никому», – рассказала юрист движения.

Мужчина заикается, у него наблюдаются проблемы с физическим и ментальным здоровьем. Ему предстоит реабилитация.

Ранее на Урале завели дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних.