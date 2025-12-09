На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-министр связи РФ отметил важность развития анализа трафика для борьбы со спамом

Леонид Рейман: маркировка коммерческих звонков — важный шаг для защиты граждан
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Обязательная маркировка коммерческих звонков, введенная в России с 1 сентября 2025 года, стала важным элементом защиты интересов граждан, однако требует дальнейшего развития технологических и регуляторных механизмов. Об этом заявил экс-министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.

По данным операторов, после вступления в силу требований о маркировке объем нежелательных вызовов сократился на 25-30%. Рейман отметил, что маркировка выполнила ключевую задачу — обеспечила прозрачность и позволила абонентам осознанно реагировать на входящие вызовы. Вместе с тем, по его словам, достигнутый эффект не означает окончательного решения проблемы.

«Было бы наивно полагать, что любая, даже самая совершенная технология раз и навсегда решит проблему. Злоумышленники быстро адаптируются», — подчеркнул экс-министр.

Рейман отметил необходимость постоянного развития систем анализа трафика, ужесточения контроля за оборотом номеров и усиления межведомственного взаимодействия для преследования организаторов мошеннических схем. По его словам, маркировка представляет собой точечный, но эффективный инструмент, затрагивающий лишь один канал коммуникации.

Комментируя международный опыт, Рейман указал, что российский подход сочетает элементы разных моделей.

«Можно выделить три ключевых подхода. В США — это внедрение протоколов STIR/SHAKEN как технологического инструмента верификации вызова и борьбы с кибератаками. В Европе — жесткая законодательная парадигма на основе GDPR и ePrivacy, где краеугольным камнем является предварительное информированное согласие (opt-in), кардинально меняющее модель легитимной бизнес-коммуникации. В Азии — административно-централизованные модели, такие как тотальная идентификация в Китае или национальный реестр DND в Индии, обеспечивающие быстрое пресечение нарушений», — отметил он.

По оценке экс-министра, российская практика ужесточения регулирования уже дает ощутимые результаты, однако для дальнейшего прогресса требуются системные решения.

«Эффективное противодействие не может ограничиваться разовыми мерами. Необходима постоянная эволюции защитных механизмов, где технологические решения должны быть неразрывно связаны с совершенствованием нормативной базы и развитием межведомственной кооперации», — резюмировал Рейман.

