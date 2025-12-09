Петербуржец ударил мужчину ножом после ссоры в ночном клубе

В Петербурге мужчина ударил обидчика ножом после ссоры в ночном клубе

Вневедомственная охрана по СПб и ЛО/VK

В Петербурге 43-летнего мужчину задержали за нападение с ножом на посетителя ночного клуба. Об этом сообщает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по региону.

Инцидент произошел 7 декабря на проспекте Испытателей. Между гостями ночного клуба возникла ссора — компания мужчин оскорбила другого посетителя и его спутницу.

Пара покинула заведение, но позже оскорбленный петербуржец вернулся в клуб, вооружившись двумя ножами. Там он нашел одного из обидчиков и ударил его одним из ножей в плечо.

Персонал клуба воспользовался тревожной кнопкой. Росгвардейцы задержали нападавшего по описаниям очевидцев и изъяли у него ножи. Затем мужчину доставили в отдел полиции.

Друзья 45-летнего пострадавшего доставили его в больницу. Медики диагностировали у него резаную рану левого предплечья с повреждениями мышц и сухожилий. Ему оказали необходимую помощь.

