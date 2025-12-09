На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал момент, как белуха залила водой курильщика в океанариуме

Белуха в китайском океанариуме залила водой курильщика
true
true
true

В сети стало популярным видео, на котором белуха поливает водой курильщика в китайском океанариуме, пишет NDTV.

На кадрах видно, как мужчина поджигает сигарету в зоне взаимодействия с белухами, где курение строго запрещено. Пока сотрудник аквариума пытается остановить нарушителя, белуха неожиданно выбрасывает струю воды и «точно в цель» тушит сигарету, чем заставляет мужчину вздрогнуть.

Некоторые зрители предположили, что ролик сгенерирован ИИ, однако реальность оказалась другой. Как сообщили местные СМИ, инцидент был полностью инсценирован. В съемке участвовали сотрудники аквариума, а сцена была частью репетиции кампании по повышению осведомленности о пожарной безопасности.

Сообщается, что роликом заинтересовались в полиции. На данный момент идет уточнение всех деталей по этому делу.

Ранее сообщалось, что в тематическом парке усыпят 30 белух если их не разрешат отправить в Китай.

