Россиянка избивала четырехлетнюю дочь и избежала колонии

В Архангельской области 21-летняя девушка избивала свою четырехлетнюю дочь и предстала перед судом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло летом этого года. Установлено, что жительница Пинежского района из-за недовольства поведением своей малолетней дочери систематически избивала девочку, используя в качестве предлогов малозначительные поводы. Также девушка ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.

В ходе следствия и в суде россиянка признала свою вину. Ее признали виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ. Девушке назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также с нее взыскали 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Новосибирской области отец-одиночка избивал дочь-четвероклассницу за непослушание.