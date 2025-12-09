На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избивала четырехлетнюю дочь и избежала колонии

В Архангельской области девушка избивала четырехлетнюю дочь и избежала колонии
true
true
true
close
Shutterstock

В Архангельской области 21-летняя девушка избивала свою четырехлетнюю дочь и предстала перед судом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло летом этого года. Установлено, что жительница Пинежского района из-за недовольства поведением своей малолетней дочери систематически избивала девочку, используя в качестве предлогов малозначительные поводы. Также девушка ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.

В ходе следствия и в суде россиянка признала свою вину. Ее признали виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ. Девушке назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также с нее взыскали 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Новосибирской области отец-одиночка избивал дочь-четвероклассницу за непослушание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами