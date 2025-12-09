На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвовед подчеркнул уникальность выставки Русского музея на ВДНХ

Выставка Русского музея на ВДНХ раскрыла живую историю Москвы
МосФото

Выставка Русского музея на ВДНХ стала возможностью увидеть живую историю Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал лингвист, москвовед и автор видеоблога Moscowwalks Александр Усольцев.

По его словам, выставка ценна тем, что охватывает ретроспективу облика столицы задолго до появления фотографии и впервые представляет широкой публике произведения, ранее не покидавшие стены Русского музея.

«Зрителю представлена обширная коллекция полотен Жерара Делабарта, в таком количестве они демонстрируются впервые. Ряд произведений, участвующих в экспозиции, прежде никогда не покидали стен Государственного Русского музея и впервые представлены в Москве. Особого упоминания заслуживает большая серия работ Юрия Пименова, в которых Москва предстает как «город-впечатление» – здесь важнее эмоциональность живописи, чем документальная точность. Это иной, более чувственный образ столицы», — добавил Усольцев.

Москвовед подчеркнул, что многие из представленных работ знакомы россиянам по учебникам и иллюстрациям, но увидеть их в оригинале стало возможным только сейчас.

«Выставка тем и ценна, что дает шанс увидеть живую историю Москвы во всем ее многообразии», – рассказал Александр Усольцев.

Отмечается, что с 9 декабря посетители выставки смогут бесплатно получить эксклюзивную почтовую открытку с изображением картины Жерара Делабарта «Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста» и отправить ее в любой регион России без дополнительной оплаты.

