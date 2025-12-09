Москвовед подчеркнул уникальность выставки Русского музея на ВДНХ

Выставка Русского музея на ВДНХ стала возможностью увидеть живую историю Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал лингвист, москвовед и автор видеоблога Moscowwalks Александр Усольцев.

По его словам, выставка ценна тем, что охватывает ретроспективу облика столицы задолго до появления фотографии и впервые представляет широкой публике произведения, ранее не покидавшие стены Русского музея.

«Зрителю представлена обширная коллекция полотен Жерара Делабарта, в таком количестве они демонстрируются впервые. Ряд произведений, участвующих в экспозиции, прежде никогда не покидали стен Государственного Русского музея и впервые представлены в Москве. Особого упоминания заслуживает большая серия работ Юрия Пименова, в которых Москва предстает как «город-впечатление» – здесь важнее эмоциональность живописи, чем документальная точность. Это иной, более чувственный образ столицы», — добавил Усольцев.

Москвовед подчеркнул, что многие из представленных работ знакомы россиянам по учебникам и иллюстрациям, но увидеть их в оригинале стало возможным только сейчас.

«Выставка тем и ценна, что дает шанс увидеть живую историю Москвы во всем ее многообразии», – рассказал Александр Усольцев.

Отмечается, что с 9 декабря посетители выставки смогут бесплатно получить эксклюзивную почтовую открытку с изображением картины Жерара Делабарта «Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста» и отправить ее в любой регион России без дополнительной оплаты.