Котенка постирали с отжимом в стиральной машине и бросили в российской ветклинике

В Красноярске котенка постирали с отжимом в стиральной машине
Telegram-канал 112 Красноярск

В Красноярске хозяева случайно постирали котенка с отжимом в стиральной машине и бросили его в ветклинике. Об этом сообщает Telegram-канал «112 Красноярск».

Инцидент произошел в темное время суток — хозяева случайно постирали рыжего котенка в стиральной машине. Стирка длилась час в режиме с отжимом, животное оставалось в барабане до утра. После этого хозяева привезли питомца в тяжелом состоянии в ветеринарную клинику в Советском районе.

Врачи оказали первую помощь и сообщили, что без стационарного лечения котенок не выживет. Владельцы, сославшись на отсутствие средств на лечение или усыпление, покинули клинику, бросив животное там. Ветеринары и волонтеры организовали сбор средств на помощь животному, а специалисты ветклиники предложили на безвозмездной основе забрать котенка к себе.

Несмотря на предпринятые усилия, спасти животное не удалось. NGS.ru сообщает, что волонтеры планируют обратиться в полицию, чтобы по факту сучившегося возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Ранее петербуржец сбросил соседского кота с девятого этажа и предстал перед судом.

