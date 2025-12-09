В Турции спасли похищенного мальчика, похороненного заживо

В Турции спасли 10-летнего мальчика, похороненного заживо под камнями, пишет Metro. Подростка удалось найти по его крикам.

Как пишут СМИ, Амир Альцеддух исчез 5 декабря после школы. Полиция изучила записи более чем 200 камер, пока не обнаружила кадры, на которых ребенок находится в автомобиле, движущемся к плотине. Поисковые группы прочесывали окрестности, когда доброволец Рамазан Албайрак услышал «странный звук» — сначала принял его за ворону, но потом понял: это голос школьника.

Пропавшего нашли под грудами камней — Амир был избит и фактически захоронен заживо. Его срочно доставили в больницу с травмой головы, он перенес операцию и сейчас находится в стабильном состоянии.

«Мой сын страдал под этими камнями несколько дней. Я хочу самого сурового наказания для того, кто это сделал», — заявил отец мальчика.

В полиции сообщили, что по этому делу задержан мужчина, но он отрицает свою вину.

