Рабочий получил удар током и упал с высоты в Калуге

В Калуге рабочий работал с перфоратором и упал с высоты, получив удар током
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге мужчина работал с перфоратором и упал с высоты, получив удар током. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Несчастный случай произошел с рабочий, который в августе этого года штробил стены в продуктовом магазине в Калуге.

«Во время выполнения работ перфоратором был поврежден находящийся под напряжением электропровод. Получив электротравму, мужчина упал с 4-метровой высоты», — говорится в сообщении.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. После инцидента сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). В настоящее время следователи устанавливают лицо, виновное в произошедшем.

Ранее российский подросток залез на опору линии электропередачи и не выжил, получив удар током.

