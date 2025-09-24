На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский подросток залез на опору линии электропередачи и не выжил, получив удар током

На Амуре подросток получил удар током на опоре линии электропередачи и не выжил
В Амурской области 16-летний подросток не выжил, получив удар током на опоре линии электропередачи. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в селе Москвитино Свободненского района 23 сентября. В районе остановки «Школьная» по улице Советской юноша забрался на опору линии высоковольтной электропередачи, где получил удар электрическим током. Молодой человек не выжил.

В настоящее время следственными органами проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты мероприятий поставлены на контроль в прокуратуре. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее с подмосковной электрички сняли обгоревшего подростка, юноша не выжил.

