На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После укуса паука у мальчика на ноге появилась гниющая дыра

На ноге британца появилась гниющая дыра после укуса ложной черной вдовы
true
true
true
close
Stephan Morris/Shutterstock/FOTODOM

После укуса паука у подростка из Англии на ноге появилась гниющая дыра, пишет Daily Mail.

В Кенте 16-летний Роберт Саниола-Бёрлтон столкнулся с одним из самых ядовитых пауков Великобритании — ложной черной вдовой. Укус произошел, когда подросток искал свою пропавшую кошку Расти и перебирал кусты и ветки в местном парке.

После возвращения домой Роберт заметил на правом колене крупную опухоль, которая вскоре превратилась в большой волдырь. Он лопнул, и из раны начала выделяться смесь крови и гноя. Врачи подтвердили, что причиной стал укус ложной вдовы.

Мать Роберта поначалу решила, что это укус осы или пчелы. Однако когда начали появляться болезненные волдыри и сын пожаловался, что нога «горит», она отвезла его к врачу.

По словам специалистов, укус ложной черной вдовы обычно похож на укус пчелы или осы. Он часто происходит, когда паука случайно зажимают между одеждой и кожей.

Рекомендуется промыть место укуса, приложить прохладный компресс и принять безрецептурное обезболивающее. Если покраснение, отек или боль усиливаются, врачи рекомендуют обращаться за помощью.

«Теперь у нас дома есть спреи от пауков. Всем советую быть осторожнее: даже маленький паук может оказаться ложной вдовой», — предупредила женщина.

Ранее ученые нашли самую большую в мире паутину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами