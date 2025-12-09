После укуса паука у мальчика на ноге появилась гниющая дыра

После укуса паука у подростка из Англии на ноге появилась гниющая дыра, пишет Daily Mail.

В Кенте 16-летний Роберт Саниола-Бёрлтон столкнулся с одним из самых ядовитых пауков Великобритании — ложной черной вдовой. Укус произошел, когда подросток искал свою пропавшую кошку Расти и перебирал кусты и ветки в местном парке.

После возвращения домой Роберт заметил на правом колене крупную опухоль, которая вскоре превратилась в большой волдырь. Он лопнул, и из раны начала выделяться смесь крови и гноя. Врачи подтвердили, что причиной стал укус ложной вдовы.

Мать Роберта поначалу решила, что это укус осы или пчелы. Однако когда начали появляться болезненные волдыри и сын пожаловался, что нога «горит», она отвезла его к врачу.

По словам специалистов, укус ложной черной вдовы обычно похож на укус пчелы или осы. Он часто происходит, когда паука случайно зажимают между одеждой и кожей.

Рекомендуется промыть место укуса, приложить прохладный компресс и принять безрецептурное обезболивающее. Если покраснение, отек или боль усиливаются, врачи рекомендуют обращаться за помощью.

«Теперь у нас дома есть спреи от пауков. Всем советую быть осторожнее: даже маленький паук может оказаться ложной вдовой», — предупредила женщина.

