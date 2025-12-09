Юноша отдал мошенникам почти 25 млн рублей из сейфа родителей

В Подмосковье юноша вскрыл сейф родителей и отдал мошенникам почти 25 млн рублей

В Подмосковье задержали курьеров мошенников, которые под видом сотрудников военкомата выманили у 18-летнего юноши почти 25 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Аферисты связались с 18-летним жителем Серпухова под видом сотрудников военкомата и выманили у юноши код из смс-сообщения. Вскоре последовал новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов.

«Звонившие угрожали юноше возбуждением уголовного дела по факту пособничества и финансирования ВСУ. Чтобы доказать свою непричастность, молодого человека заставили снять видеообзор своей квартиры с доказательством того, что дома не имеется атрибутики, связанной с преступной деятельностью», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В кадр попал сейф родителей молодого человека, злоумышленники заставили юношу вскрыть его и отдать хранившиеся деньги на «экспертизу». Потерпевший сложил в сумку почти 25 млн рублей и передал их приехавшим курьерам.

Личности пособников аферистов удалось установить, ими оказались студенты из Петербурга. Задержанные 18-летняя девушка и 21-летний молодой человек на допросе заявили, что неизвестные заставили их выполнять различные поручения под угрозой уголовного преследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники заставили подростка украсть у родителей полмиллиона и уехать в Москву.