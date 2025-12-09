На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав Сирии сообщил о пострадавших в давке в Дамаске

В Дамаске во время праздника пострадали 259 человек
Shutterstock

В ходе праздничных мероприятий в Дамаске один человек не выжил и еще 259 пострадали. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Сирии, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что на месте медицинскую помощь получили 247 человек, а еще 12 гражданам потребовалась госпитализация. Также не выжил семнадцатилетний подросток.

Праздник, приуроченный к первой годовщине смены власти в стране, отметили 8 декабря во всех крупных городах Сирии, включая Дамаск.

8 декабря в Сирии празднуют День освобождения. Это сирийский государственный праздник, он был учрежден осенью 2025 года новым правительством в честь годовщины падения режима Башара Асада. В этом году действующий сирийский лидер Ахмед аш-Шараа, переодевшись в военную униформу, совершил торжественную молитву в мечети Омейядов, а потом поучаствовал в армейском параде в Дамаске. В своей речи он пообещал, что он и его соратники соратники восстановят Сирию «от севера до юга и от востока до запада». Торжества по случаю освобождения продолжаются в стране несколько дней.

Ранее стало известно, что Visa начнет работать в Сирии.

