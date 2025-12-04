Visa начнет работать в Сирии

Visa достигла соглашение с ЦБ Сирии о запуске платежной системы в стране

Американская компания Visa достигла соглашения с Центральным банком Сирии о запуске своей платежной системы на территории арабской республики. Согласно заявлению компании, стороны утвердили дорожную карту, позволяющую создать в Сирии современную цифровую платежную экосистему.

На первоначальном этапе сотрудничество будет вестись с лицензированными финансовыми учреждениями над созданием надежной и безопасной платежной инфраструктуры. Эта работа включает выпуск платежных карт и внедрение цифровых кошельков.

В ноябре Дамаск посетила миссия Международного валютного фонда. В МВФ заявили о готовности содействовать модернизации системы платежей, а также восстановлению потенциала Центробанка страны для проведения политики, направленной на низкую инфляцию.

В том же месяце США объявили о смягчении санкций и мер экспортного контроля в отношении республики.

Вашингтон начал налаживать отношения с Сирией после падения режима Башара Асада в конце 2024 года и прихода к власти временного правительства во главе с Ахмедом аш-Шараа.

Ранее в МВФ рассказали о новом представителе России и Сирии в фонде.