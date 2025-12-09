Россиянин забыл, куда спрятал деньги, и вызвал полицию

Житель села Столбово был оштрафован за заведомо ложный вызов полиции, мужчина позвонил в дежурную часть и заявил, что у него украли деньги, но в итоге нашел их в шкафу. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Пьяный сельчанин позвонил в полицию и заявил о краже. Он сообщил стражам порядка, что во время застолья его друзья якобы похитили у него сумку, в которой находились 70 тысяч рублей.

Прибывший на место полицейский не стал искать воров, а помог самому заявителю. В результате обыска квартиры деньги были обнаружены на шифоньере. Как позже пояснил мужчина, он спрятал их сам и забыл, куда именно.

По факту ложного вызова в отношении жителя села Столбово был составлен административный протокол о заведомо ложном вызове полиции, мужчине пришлось заплатить тысячу рублей штрафа.

До этого пенсионер из Камышина стал фигурантом уголовного дела из-за своей забывчивости. Сотрудники одного из отделений банков нашли бесхозный пакет с наркосодержащими растениями и заявили в полицию о своей находке. Личность забывчивого посетителя банка быстро установили. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Ранее пьяный россиянин случайно оставил в магазине пакет с пистолетами и патронами.