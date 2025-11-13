Обезьяна отправила в больницу звезду британского ТВ

Британский актер Лиам Скоулз, известный по сериалу «Ватерлоо-роуд», был доставлен в больницу после нападения обезьяны. Об этом сообщает газета Metro.

В последнее время Скоулз не снимался в кино, будучи в отпуске. Но возможность отдохнуть обернулась для него проблемами. Актера срочно доставили в больницу после того, как его чуть не погубила обезьяна в пустыне, пишет издание.

Скоулз прокомментировал инцидент на своей странице в соцсетях. Он опубликовал фото в больничной палате. Актер лежал на кровати с влажными волосами и пил сок. К его руке был прикреплен катетер от капельницы с лекарствами.

«Когда тебя чуть не погубила обезьяна в пустыне. Игра окончена, ждите реального парня... Просто ждите», – написал Скоулз.

Также актер сообщил о том, что очень благодарен свей девушке, которая не только составила ему компанию во время отпуска, но и в решающий момент помогла при нападении примата.

«Розин Райли – моя спасительница», – уточнил он.

До того, как получить роль в сериале «Ватерлоо-роуд» Лиам Скоулз сыграл в мыльной опере «Улица Коронации». Он также сыграл эпизодические роли в кинолентах «Острые козырьки» и «Бабочка».

Ранее сбежавшая обезьяна в подгузнике напала на сотрудника российского магазина.