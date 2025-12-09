Пьяный россиянин сжег дом после ссоры с женой

В Волгограде мужчина облил бензином и сжег дом с женой внутри

В Котельниковском районе Волгограда полицейские задержали подозреваемого в поджоге частного дома, из огня не смогли спасти жену поджигателя. Об этом сообщает УМВД региона.

Частный дом в одном из хуторов загорелся 7 декабря, в горящей постройке была женщина, спасти которую не удалось. Как установили следователи причиной пожара стал поджог. По подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний муж хозяйки дома.

Выяснилось, что в день пожара он вместе с 38-летней женой распивал спиртные напитки, между супругами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый облил бензином комнаты и бросив там женщину, вышел. Прочие детали произошедшего устанавливают сотрудники регионального СК.

До этого в Томской области юноша поджег дом соседа, чтобы отомстить за отца. Он решил поквитаться с обидчиком родителя, который постоянно придирался к нему из-за свободного выгула лошадей. 18-летний обвиняемый облил бензином веранду дома мужчины и припаркованный снегоход, и поджег. Возгорание потушили соседи.

Ранее россиянин получил 11 лет колонии за попытку сжечь заживо бывшую жену и детей.