«Афиша» представила новый формат планирования уикенда

Компания «Афиша» представила новый формат планирования городских маршрутов и коротких поездок — гиды выходного дня, они уже доступны на сайте Afisha.ru.

Подборки содержат готовые сценарии досуга на субботу и воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и ближайших к ним областных городах.

Гид формируется по принципу выбора города и дат, после пользователю предоставляется программа на уикенд без необходимости обращаться к нескольким сервисам. На одной странице собраны актуальные события, маршруты от «Афиши Daily», рекомендации ресторанов от «Афиши Рестораны» и варианты размещения от сервиса «Отелло».

Кроме того, пользователям доступны подборки фильмов на Okko о выбранном городе и тематические подкасты и аудиокниги от сервиса «Звук». Также в гиде отображается прогноз погоды.

По словам генерального директора «Афиши» Евгения Сидорова, новый продукт позволяет пользователю получить «готовый логичный маршрут — от утреннего кофе и культурной программы до вечернего кино и ужина», заменяя поиск по разным сервисам единым решением.

В дальнейшем компания планирует регулярное обновление подборок с учетом сезона, городских событий и интересов аудитории.