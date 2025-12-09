На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер покажет «эмоциональные» терминалы и новые банкоматы

Сбер представит свои главные технологические и продуктовые достижения года
Сбер

Сбер проведет День инвестора 10 декабря и покажет свои главные технологические и продуктовые достижения года на конференции «Сделано в Сбере», сообщает пресс-служба банка.

На конференции банк покажет объектные модели в приложении «СберБанк Онлайн», «эмоциональные» терминалы и новые банкоматы.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев, банк строит экосистему вокруг жизненных сценариев своих клиентов.

«Регулярные действия выполняются в одно-два касания, а подсказки появляются раньше, чем вы начнете поиск. Приложение «СберБанк Онлайн» открывает доступ ко всем сервисам — сотни различных задач можно решить в одном окне. Мы знаем, что конкуренция за внимание человека сегодня высока как никогда», — сказал он.

В мероприятии также примут участие Герман Греф, Александр Ведяхин и Тарас Скворцов.

